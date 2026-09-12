Ася Петрова става шеф на Върховната административна прокуратура
София. Заместник главният прокурор Ася Петрова Ася Петрова поема Върховната административна прокуратура. По предложение на главния прокурор Сотир Цаца...
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София. Заместник главният прокурор Ася Петрова Ася Петрова поема Върховната административна прокуратура. По предложение на главния прокурор Сотир Цаца...
София. Не са верни твърденията, появили се в събота в някои медии, че зам.-главният прокурор Ася Петрова иска връщане на делото "Килърите". Това стана...
Искането за екстрадиция на Гергана Червенкова - единствено в правомощията на САЩ
Три екипа ще ревизират делата на ГДБОП
Проверяват дома и дипломата на зам. главната прокурорка
В прокуратурата има 10 сигнала за продажба на гласове, съобщи зам.главният прокурор Ася Петрова