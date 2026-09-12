Ася Капчикова потъна в скръб, неописуема загуба
Какво сполетя бившата плеймейтка
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Какво сполетя бившата плеймейтка
Има нужда от спешна помощ
Ето кой е мъжът до нея
Къде е съпругът й
Адреналинката Яна Христова също е замесен в случая и в делото
Ася Капчикова не издава пола и имената на децата
Ася Капчикова е решила да обърне представите за себе си. Това е причината да влезе в предаването "Фермата" на bTV. "Това е нещо различно за мен. Иска...
Криско и Ася Капчикова окончателно разсеяха всички слухове, които все ги разделяха напоследък. Рапърът и актуалната "Мис Плеймейт" бяха заедно на поре...
Плеймейтката Ася Капчикова ще показва форми в "Смъртоносна надпревара 4". Тя е била одобрена за лентата с Джейсън Стейтъм, която се снима в България....
Ася Капчикова, "Мис Плеймейт" 2015-а, споделя, че няма силикон в тялото си и засега ще се въздържи от корекции на формите. Хубавицата спечелила рапър...