Шифрин отново недостижима в Аспен
Олимпийската и световна шампионка в слалома Микаела Шифрин продължи с уникалното си представяне в Аспен. Ден след като спечели с рекордна разлика от в...
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Олимпийската и световна шампионка в слалома Микаела Шифрин продължи с уникалното си представяне в Аспен. Ден след като спечели с рекордна разлика от в...
100 млн. долара трябва да отделите от банковата си сметка, за да си купите най-скъпата къща в американския зимен курорт Аспен. Всъщност имотът, който...
Най-скъпото ранчо в Аспен беше продадено за 49 млн. долара. Хала Ранч, което се простира на 17 декара и има 15 спални. Разполага с тенис игрище, вътре...