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$49 млн. за ранчо в Аспен

$49 млн. за ранчо в Аспен

Най-скъпото ранчо в Аспен беше продадено за 49 млн. долара. Хала Ранч, което се простира на 17 декара и има 15 спални. Разполага с тенис игрище, вътре...

13 юли | 18:15
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