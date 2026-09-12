Всичко за Аспарухово

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Ангелите от "Аспарухово"

Ангелите от "Аспарухово"

24-ма сираци, помагали след потопа, стават европейски граждани на 2014 г.Пламен е на хемодиализа, но не се поколебал да грабне лопатата Варненски мла...

08 декември | 22:00
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