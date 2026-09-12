Рибари от Варна вадят тонове боклук от морето
Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
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Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
Живущи в квартал Аспарухово готови да направят жива верига
Малки и големи на плажа в "Аспарухово"
Екипът на Централния лъч на ДПС положи цветя
22-годишното смело момче се казва Цветалин Генов
Две години след трагичното наводнение във варненския квартал "Аспарухово", отнело живота на 13 души, разследването ще бъде поето от следователи. Това...
Ремонтът на Аспарухов мост предизвика километрични задръствания и блокира достъпа на жителите на кв. Аспарухово до вътрешността на Варна, съобщи Канал...
Кандидатът за кмет от ГЕРБ за варненския район Аспарухово Калина Белмезова и кандидатите за общински съветници от листата Димитър Колев, Иво Иванов и...
Строителството на новата тръба е за 2.7 млн.лева, осигурени от МРРБ Реконструкцията на главния водопровод за кварталите „Аспарухово", „Галата", село...
Кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ за район "Аспарухово" Калина Белмезова и кандидати за общински съветници се срещнаха с жители на квартала, които живеят...
Аспарухово ще бъде преобразено с проекти за над 100 млн. лв. Освен това предстои проектиране и изграждане на охранителни канали в квартала – това ще с...
8-годишният Константин, който оцеля при потопа във варненския квартал "Аспарухово", живее при леля си Жана. Двамата са на квартира в ромската махала "...
Спасяват изтърбушените къщи с гурбет, ранени в адската нощ търсят пари за лечение "При всеки дъжд бягаме от вкъщи, гледаме небето и се молим на Госпо...
С вечерна служба в храма „Св. Цар Борис I" в Аспарухово ще бъде отбелязан 19-ти юни - година след наводнението в кв. "Аспарухово", съобщиха от районна...
Живеещите в квартал „Аспарухово" във Варна поискаха да се спре всякаква сеч в гората над домовете им. Те твърдят, че всеки ден каруци с дървосекачи из...
Хората от варненския кв. "Аспарухово" трогнаха с мащабната си кампания в помощ на бедстващите в Югоизточна България след разразилата се зима там. Пост...
Хората на „Аспарухово" трогнаха с мащабната си кампания в помощ на бедстващите в Югоизточна България след разразилата се зима там. Пострадалите от го...
Шест месеца по-късно животът връща позитивната си енергия, каза кметът на Варна Иван Портних Дано обещаните от Брюксел 10.5 млн.евро пристигнат по-ск...
Не се дразня, че съм "Любимец 15", но полагам два пъти повече усилия да се докажа, казва евродепутатът Момчил Неков - Г-н Неков, в началото на седмиц...
24-ма сираци, помагали след потопа, стават европейски граждани на 2014 г.Пламен е на хемодиализа, но не се поколебал да грабне лопатата Варненски мла...