Как да познаем най-добрата ин витро клиника?
Д-р Антон Баев, шеф на отдел "Асистирана репродукция" в МЦ "Афродита", прие наградата за най-добра ин витро клиника
Следете всички новини, анализи и коментари за Асистирана Репродукция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Д-р Антон Баев, шеф на отдел "Асистирана репродукция" в МЦ "Афродита", прие наградата за най-добра ин витро клиника
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед за ограничението
Варна. Много семейства нямат пари и са принудени да теглят кредити, за да плащат за ин витро процедури, съобщи координаторът за Варна на фондация "Иск...
Панагюрище. И тази година Община Панагюрище продължава насърчаването на раждаемостта, като стартира приема на документи за подпомагане на асистираната...