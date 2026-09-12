За девети път в Кърджали се чества Денят Ашуре
Кърджали. За девети път в Кърджали съвместно с побратимената община Османгази, град Бурса се чества Денят Ашуре. Кметът Хасан Азис и неговият колега М...
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Кърджали. За девети път в Кърджали съвместно с побратимената община Османгази, град Бурса се чества Денят Ашуре. Кметът Хасан Азис и неговият колега М...
Кърджали. 5000 порции ашуре бяха раздадени на Пазара на производителите в Кърджали. Продуктите са дарение от побратимената община Османгаази, Бурса, н...
Видин. Отците от видинската митрополия се отказват от участие в мюсюлманския ден „Ашуре”, на който бяхме съорганизатори, пише в съобщение от канцелари...