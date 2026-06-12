Внезапно почина бивш военен министър на САЩ
Той ръководеше кампанията срещу терористичната групировка "Ислямска държава“
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Той ръководеше кампанията срещу терористичната групировка "Ислямска държава“
Аштън Картър е добре приеман и от демократи, и от републиканци Досегашният заместник-министър на отбраната на САЩ Аштън Картър встъпи в длъжност във...