Христо Шопов: Не съм активен дядо
Големият актьор и племенникът му Асен Мутафчиев излизат на 26 януари в "Сълза и смях"
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Големият актьор и племенникът му Асен Мутафчиев излизат на 26 януари в "Сълза и смях"
Премиерата на „Трима мъже и една Маргарита“ е на 20 април в Сатирата
Прочутият актьор черпи с премиера на книгата, писана от балдъзата му
Асен в "Г-жа Министершата" в театър "София"