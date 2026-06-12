Асен Мавриков шампион и в гигантския слалом
Пампорово. Асен Мавриков (Юлен - на снимката) и Ивелина Крумова (Боровец) спечелиха титлите и в гигантския слалом от Държавния шампионат по ски (до 16...
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Пампорово. Асен Мавриков (Юлен - на снимката) и Ивелина Крумова (Боровец) спечелиха титлите и в гигантския слалом от Държавния шампионат по ски (до 16...