Каним Ватикана да кандидатстваме за ЮНЕСКО с евангелие
Едно от най-красивите старобългарски евангелия - Асеманиевото, може скоро да стане част от наследството пазено от ЮНЕСКО. Това стана ясно след аудиенц...
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Едно от най-красивите старобългарски евангелия - Асеманиевото, може скоро да стане част от наследството пазено от ЮНЕСКО. Това стана ясно след аудиенц...