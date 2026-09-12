Япония с триумф на ITTF ASAREL BULGARIA OPEN
КИТАЙСКО ТАЙПЕ И ЯПОНИЯ С ТРИУМФ ПРИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ НА 2016 ITTF ASAREL BULGARIA OPEN Първото място при младежите до 21 г. извоюва 13-тият в схема...
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КИТАЙСКО ТАЙПЕ И ЯПОНИЯ С ТРИУМФ ПРИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ НА 2016 ITTF ASAREL BULGARIA OPEN Първото място при младежите до 21 г. извоюва 13-тият в схема...
След изключително успешното първо издание на международния турнир ASAREL Bulgaria Open през август 2015 г, Откритото първенство на България по тенис н...
Днес в зала „Арена Асарел" в Панагюрище стартират квалификациите на Международния открит шампионат по тенис на маса „GAC Group 2015 ITTF World Tour AS...