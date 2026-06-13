„Асарел България оупън“ е №1 по награден фонд в тениса
Панагюрище ще бъде домакин от 19 до 23 август 2015 г. на първия по рода си международен турнир по тенис на маса от висок ранг „GAC Group 2015 ITTF Wor...
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Панагюрище ще бъде домакин от 19 до 23 август 2015 г. на първия по рода си международен турнир по тенис на маса от висок ранг „GAC Group 2015 ITTF Wor...