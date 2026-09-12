Американец отнесе Асафа във финала на 60м
Българка тренира гюлетласкач от Люксембург Втората по сила звезда на Ямайка в спринта Асафа Пауъл се провали в опита си да спечели първото си злато о...
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Българка тренира гюлетласкач от Люксембург Втората по сила звезда на Ямайка в спринта Асафа Пауъл се провали в опита си да спечели първото си злато о...
Кингстън. Бившият световен рекордьор на 100 м Асафа Пауъл и сребърната олимпийска медалистка на 4 по 100 м Шерън Симпсън ще имат възможност през януар...
Светът на леката атлетика бе тотално взривен миналата вечер, след като втора суперзвезда на спринта - Асафа Пауъл, също изгоря с допинг. По-рано в не...