В Барса се цупят преди "Ел Класико"
Видал си тръгнал от тренировка след като разбрал, че няма да е титуляр
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Видал си тръгнал от тренировка след като разбрал, че няма да е титуляр
"Бианконерите" готвят оферта за чилиеца
Новата звезда на "Байерн" Артуро Видал пристига в Мюнхен със страхотна визитка и още по-интересен начин на живот. Срещу 35 млн. евро баварците се сдоб...
Чилийският съд освободи от ареста национала Артуро Видал, който наскоро кара автомобила си в нетрезво състояние и предизвика катастрофа. Халфът на Юв...
Манчестър. Манчестър Юнайтед се отказа от привличането на Артуро Видал. Ръководството на Ювентус е готово да продаде чилийския полузащитник като се н...
"Юве" закова цена от 50 милиона евро на звездата си Артуро Видал. Чилиецът е цел номер 1 на "Реал". Междувременно "Атлетико" М се върна към победи...
Торино. От Ювентус потвърдиха, че Артуро Видал е продължил договора си с клуба и ще остане до 2017 година. Чилийският национал усилено бе пращан в Ре...