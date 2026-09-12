Всичко за Артуро Видал

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Артур Белята има 111 жребци

Артур Белята има 111 жребци

Новата звезда на "Байерн" Артуро Видал пристига в Мюнхен със страхотна визитка и още по-интересен начин на живот. Срещу 35 млн. евро баварците се сдоб...

28 юли | 19:50
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