Общоградски курбан за здраве събира всички кърджалийци на 2 май
Общоградски курбан за здраве на всички кърджалийци ще се състои на 2 май в новия парк „Арпезос – Север". „Инициативата е по настояване на хората. Те...
Следете всички новини, анализи и коментари за Арпезос – Север. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общоградски курбан за здраве на всички кърджалийци ще се състои на 2 май в новия парк „Арпезос – Север". „Инициативата е по настояване на хората. Те...