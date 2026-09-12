11-годишната Дебора от Поморие звезда в Холивуд. Снима с Арни
Малката красавица върви по стъпките на Мария Бакалова
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Малката красавица върви по стъпките на Мария Бакалова
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Терминаторът се разхожда в роля из Ел Ей, после дава селфи Арнолд Шварценегер организира най-ефектната промоция на "Терминатор: Генезис". Непобедимия...