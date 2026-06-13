Всичко за Арън Екхарт

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Екхарт кацна в София

Екхарт кацна в София

Холивудският ас Арън Екхарт кацна по обяд на летището в София. Очарователният актьор, който вече е снимал у нас, идва за лентата "Падането на Лондон",...

21 март | 20:15
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