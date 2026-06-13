Заговор заплашва световния елит
Джерард Бътлър, Морган Фрийман и Арън Екхарт са в главните роли на "Код: Лондон" "Код: Лондон", продължението на кинохита "Код: Олимп", ни пренася в...
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Джерард Бътлър, Морган Фрийман и Арън Екхарт са в главните роли на "Код: Лондон" "Код: Лондон", продължението на кинохита "Код: Олимп", ни пренася в...
Холивудският ас Арън Екхарт кацна по обяд на летището в София. Очарователният актьор, който вече е снимал у нас, идва за лентата "Падането на Лондон",...