Реакции,след като Байдън призна арменския геноцид
Армения доволна, Турция гневна
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Армения доволна, Турция гневна
Над 1 милион са жертвите на геноцида
Навършват се 104 години от арменския геноцид в Османската империя
Шествие на 23 април в памет на загиналите в АРЦАХ
Да не допуснем забвението да убие за втори път 1,5 млн. жертви Да, този избит народ без гробове е моят народ. Моите баща и майка по чудо са избягали...
След три часа дебати парламентът прие решение, в което се казва, че признава масовото изтребление над арменците в Османската империя и обявява 24 апри...
За брата на баба ми Дикранохи знам, че е бил твърде известен музикант в Константинопол. Това може би му е помогнало да се спаси. По-драматична е истор...
Бабите и дядовците ми са били от онези щастливци с изострена интуиция, които успяват още след първите кланета през 1894-1896 г. да намерят пристан към...
Парламентът признава масовото изтребление на арменците в Османската империя в периода 1915 - 1922 година и обявява 24 април за ден на възпоменание на...
Българското правителство не може да направи нищо по-различно от това да признае масовото изтребление на арменците. Това заяви премиерът Бойко Борисов...
Бойко Борисов не е в Румъния, където трябва да се срещне с Виктор Понта и Александър Вучич. Премиерът е пристигнал в парламента и влязъл да разговаря...
Масовите убийства на арменците християни започват точно преди 100 години в Османската империя. И до днес в съвременна Турция отказват да признаят за п...
Нека по този начин да покажем нашето съчувствие и преклонение пред техния подвиг, призова вчера зам.-председателят на Атака"Десислав Чуколов.