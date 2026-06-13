Всичко за Арменски Геноцид

Следете всички новини, анализи и коментари за Арменски Геноцид. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Общество Политика
100 години арменска самота

100 години арменска самота

Да не допуснем забвението да убие за втори път 1,5 млн. жертви Да, този избит народ без гробове е моят народ. Моите баща и майка по чудо са избягали...

25 април | 5:45
0 коментара
33690
Турчин спасява дядо ми

Турчин спасява дядо ми

За брата на баба ми Дикранохи знам, че е бил твърде известен музикант в Константинопол. Това може би му е помогнало да се спаси. По-драматична е истор...

24 април | 22:05
0 коментара
20696
Братя се разделиха завинаги

Братя се разделиха завинаги

Бабите и дядовците ми са били от онези щастливци с изострена интуиция, които успяват още след първите кланета през 1894-1896 г. да намерят пристан към...

24 април | 21:55
0 коментара
17215