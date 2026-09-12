Любимец на червените се връща в ЦСКА! Феновете доволни
Договорът на 46-годишния наставник ще бъде за 1+1 година
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Договорът на 46-годишния наставник ще бъде за 1+1 година
"Армейците" ревнаха от цените на билетите за финала Проблемът е уреден, не търсете отмъщение, виновните са наказани, това са гарантирали тарторите от...
ЦСКА ще представи новия отбор за Югозападната "А" група в контрола срещу новака в "Б" група "Оборище". Двубоят ще бъде игран на "Армията" на 18 юли, с...
В ЦСКА вдигат цените на билетите за предстоящия мач от първенството срещу „Лудогорец", който ще се играе на 9 май събота от 20:00 на стадион „Българск...
Саша Николич призна, че е на път отново да се върне на сцената с екипа на ЦСКА. Черногорецът призна, че води преговори с "армейците". Последните се ог...
София. През последните няколко години значително нараснаха изискванията към въоръжените сили, а бюджетът за отбрана като процент от брутния вътрешен п...
"Армейците" се пробват за Христов под наем