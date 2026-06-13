Третокласник се наниза на арматура в училищен двор
Беше необходима оперативна намеса, детето беше стресирано, обездвижи се, разказа майката
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Беше необходима оперативна намеса, детето беше стресирано, обездвижи се, разказа майката
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