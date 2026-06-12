Легендарен треньор обмисля завръщане
В последните години той работи като анализатор и коментира отборите в Серия А
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В последните години той работи като анализатор и коментира отборите в Серия А
"Със сигурност не съм расист и работата ми като треньор го доказва. Но когато наблюдавах юношеския турнир във Виареджо, ми направи впечатление, че в о...