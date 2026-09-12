Виден археолог видя черно бъдеще заради набезите на иманярите
Иманярството в България има чудовищни размери, предупреди проф. Людмил Вагалински
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Иманярството в България има чудовищни размери, предупреди проф. Людмил Вагалински
Световноизвестният праисторик проф. Неджми Карул стана приятел на кампанията "Чудесата на България"
Ако не се проведе сесията на ЮНЕСКО у нас тази година, това ще бъде катастрофа
Археолозите са озадачени
Най – голямо предизвикателство ще бъде изработването на авторски накити
Тя пусна филм за съкровищата на страната ни
Проф. Виолета Нешева разкри гроба на Деспот Слав
Започва серия от експедиции
„Който няма поглед към миналото, няма поглед и към бъдещето“, заяви известният археолог
Той подкрепя 24 май да е "Ден на българската писменост, просвета и култура"
Той няма представа защо колекцията на Божков е проверявана само веднъж от Министерството на културата
Професор Виолета Нешева ще получи огромно признание за изследването на архитектурно-историческия резерват Мелник. На специална церемония в сряда от 14...
Повече от 1000 находки и уникална система за подово отопление са открити при разкопките в Нове през това лято. Три бронзови статуетки, които са без ан...
Белоградчик. До 15 август продължават разкопките в историческата пещера „Козарника" край Белоградчик. Те започнаха през 1996 от българо-френска експе...
Ученият вади на бял свят крепости и шамани