Ние няма да променяме Пловдив, а ще го развиваме
Ние, кандидатите за кметове и общински съветници от коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ, обичаме града си и няма да го променяме, а ще го развиваме, ще се грижим за...
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Ние, кандидатите за кметове и общински съветници от коалиция ПЛОВДИВ УТРЕ, обичаме града си и няма да го променяме, а ще го развиваме, ще се грижим за...
Арх. Илко Николов е роден на 08.12.1956 г. в Пловдив. Завършил архитектура във ВИАС през 1981 г. Председател на Общинския съвет в Пловдив. Член е на У...
Имам познанията и опита за успешно управление, които съм доказал, казва арх. Илко Николов Арх. Илко Николов е роден на 08.12.1956 г. в Пловдив. Завър...