Зърнени босове стават хотелиери
Хотел "България" в Добрич с нов собственик, спрягат най-големите арендатори в Добруджа
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Хотел "България" в Добрич с нов собственик, спрягат най-големите арендатори в Добруджа
Някои от тях системно нарушават договорите и отказват да спазват правилата
Греков съветва земеделци за проекти и субсидии
През 2012 г. най-скъпо се е продавала земята в Североизточна България - средно по 860 лв. на декар
Обмислят минимален праг, за да бъдат защитени собствениците