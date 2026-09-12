Черна серия за Ботев Пловдив, Арда стана трети в Първа лига
Тимът на Азрудин Валентич пък е последен без точков актив
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Тимът на Азрудин Валентич пък е последен без точков актив
Тимът от Кърджали спечели промоция за първи път в историята си
Мъжкият отбор на „Арда" Кърджали, който през настоящия сезон е пълен с изненади, нанесе поредния удар на съперниците си, като повали лидера „Нефтохими...