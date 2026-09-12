Арабин вербувал ученика от Пловдив за джихад
Комуникацията е ставала през Интернет
Следете всички новини, анализи и коментари за Арабин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комуникацията е ставала през Интернет
Драма се разигра в самолет, извършващ полет от Франкфурт за Белград днес. Американски гражданин от йордански произход многократно се опита да нахлуе в...
На територията на София е задържано лице от арабски произход, издирвано за убийство. Това съобщи главен комисар Георги Костов, главен секретар на МВР,...
Арабин, който е живял у нас, е изнесъл в Сирия джип, използван от "Ислямска държава" за самоубийствен атентат преди време, съобщи БНР, цитирайки Ангел...
Все още тече делото за нападението над Виктория