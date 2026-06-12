Златният Apple Watch излиза поне $10 000
Батерията на "умния" часовник издържа до 18 часа, твърдят от компанията В понеделник технологичният гигант Apple показа за втори дългоочаквания си "у...
Следете всички новини, анализи и коментари за Apple Watch Edition. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Батерията на "умния" часовник издържа до 18 часа, твърдят от компанията В понеделник технологичният гигант Apple показа за втори дългоочаквания си "у...