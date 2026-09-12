Милионерите загърбиха яхти и диаманти. Харчат за други неща
Какво купува поколението, което забогатява от ракети и алгоритми
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Какво купува поколението, което забогатява от ракети и алгоритми
Новината беше обявена по време на специално събитие
Сегашният дизайн заема много място, което разработчиците биха могли да използват, за да поберат по-голяма батерия или други компоненти
Apple вероятно ще се опита да отговори на някои от критиките към умния часовник, като му даде повече самостоятелност и собствени функции, пише "Уолстр...
Батерията на "умния" часовник издържа до 18 часа, твърдят от компанията В понеделник технологичният гигант Apple показа за втори дългоочаквания си "у...
Настъпилата 2015 г. обещава не само обновяване на флагманите, но и появата на нови устройства и завръщането на стари приятели. Така например Nokia се...
Версията със златно покритие ще струва 5000 долара Новият умен часовник Apple Watch бе представен на същото събитие, на което видяхме и iPhone 6. На...
Компанията представи и iPhone 6, както и система за разплащане Купертино. Дългоочакваният часовник на Apple се оказа, че не е iWatch, както се говор...