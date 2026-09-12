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8GB памет в Apple Watch

8GB памет в Apple Watch

Версията със златно покритие ще струва 5000 долара Новият умен часовник Apple Watch бе представен на същото събитие, на което видяхме и iPhone 6. На...

23 септември | 21:05
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