Отдават почит на легендарен български актьор
Ще бъде излъчен документален филм за живота и кариерата на актьора
Следете всички новини, анализи и коментари за Апостол Карамитев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще бъде излъчен документален филм за живота и кариерата на актьора
Потомците на Григор Вачков и Апостол Карамитев възкресиха незабравим спомени за гениалните си бащи „Бащи и деца" – така може да се нарече условно въл...
Хасково. „Любимец 13" на поколения българи вече се извисява на 2,5 м. височина в Димитровград. Паметникът беше открит във вторник вечерта до сградата...
Хасково. Актрисата Татяна Лолова получи приза "Легенда на българския театър" в първия фестивал на актьорското майсторство, организиран от димитровград...
София. Днес бе представена възпоменателната медна монета "90 години от рождението на Апостол Карамитев". "Неотдавна чествахме 90 години от рождението...
Приятели и ученици на великия актьор се събраха да говорят за него между прекрасните му портрети и снимки от спектакли
Днес се навършват 90 години от рождението на бележития български актьор Апостол Карамитев. По този повод в Народният театър „Иван Вазов" ще има специ...
Бургас. С поднасяне на цветя почитат паметта на Апостол Карамитев в петък в Приморския парк на Бургас, съобщиха от пресцентъра на общината. В Културе...