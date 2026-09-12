iPhone апликацията на "Стандарт" е в топ 7 в App Store
София. Приложението за iPhone на "Стандарт" само за седмица след излизането си стана седмата най-теглена апликация в Aрр Store от територията на Бълга...
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София. Приложението за iPhone на "Стандарт" само за седмица след излизането си стана седмата най-теглена апликация в Aрр Store от територията на Бълга...
Социалната мрежа Фейсбук пусна новото си отделно приложение Groups, което ще позволява на потребителите да следят по-лесно новостите в групите, на кои...
Купертино. Facebook пуска нова услуга за вътрешнофирмена комуникация, която ще се нарича Facebook at Work. Според информация на Financial Times компан...
София. Фейсбук пуска нова апликация, която ще свързва близки при бедствия. Само с един бутон на приложението Safety Check ще уведомяваме хората, които...
Варна. Варна е единственият български град, стигнал до финала в надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 г. На 12-ти октомври, екипът, по...
Гигантът в сферата на социалните мрежи Фейсбук разработва мобилно приложение, което ще даде възможността на потребителите да комуникират анонимно поме...
Амстердам. Мобилно приложение с българско участие, което спечели наградата на публиката в състезанието на FNV/Kiem's 'So you think you can app?' (Мисл...