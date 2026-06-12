Apple изпревари Samsung след 4 г. чакане
Разместване на върха на един от най-големите пазари беше отбелязан днес. Американският концерн Apple Inc е продал най-много смартфони в глобален мащаб...
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Разместване на върха на един от най-големите пазари беше отбелязан днес. Американският концерн Apple Inc е продал най-много смартфони в глобален мащаб...