Разстреляха играч на Анжи Махачкала
Махачкала. Полузащитникът на втория отбор на Анжи Махачкала Хасан Магомедов бе разстрелян в автомобила Той е починал на път за болницата, съобщиха от...
Следете всички новини, анализи и коментари за Анжи Махачкала. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Махачкала. Полузащитникът на втория отбор на Анжи Махачкала Хасан Магомедов бе разстрелян в автомобила Той е починал на път за болницата, съобщиха от...
Снежна буря свали самолета на "Анжи" в Екатеринбург Георги Миланов изигра отличен мач при победата на ЦСКА М с 6:0 срещу "Кубан" на "Аарена Химки" в...
Нион. УЕФА за втора поредна година наложи забрана на Анжи Махачкала да играе в Дагестан мачовете си за Лига Европа. Както и през миналата кампания, п...