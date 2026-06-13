Заплати ще върнат отпадналите в клас
Заплащането на стажа по време на дуалното обучение е добро средство да върне отпадналите ученици обратно в училище. Това заяви Антония Гаврилова, ди...
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Заплащането на стажа по време на дуалното обучение е добро средство да върне отпадналите ученици обратно в училище. Това заяви Антония Гаврилова, ди...