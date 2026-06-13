Бербатов предрече милиони евро за съотборник
Бербатов предрече милиони евро за младата звезда на "Монако" Антони Мартиал. "Ако той бъде сериозен и слуша треньорите ще отиде в голям клуб, където...
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Бербатов предрече милиони евро за младата звезда на "Монако" Антони Мартиал. "Ако той бъде сериозен и слуша треньорите ще отиде в голям клуб, където...