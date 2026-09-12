Рокада в националния отбор
Кирил Десподов се възстановява от контузия
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Кирил Десподов се възстановява от контузия
Цената на Антон Недялков в момента е най-висока
Защитник на Лудогорец оглави престижната ранглиста
Ловеч. "Литекс" изгуби национал за следващите поне три месеца. Лошите опасения за контузията на защитника Антон Недялков се сбъднаха. Талантът има отл...