Изненада! Синът на Божков изуми с това, което направи СНИМКИ
Папарашки снимки
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Папарашки снимки
Заедно с Антон Божков на заседанието бе и съпругата му Ива Софиянска-Божкова
Делото тръгна при засилени мерки срещу коронавируса
Не било вярно, че Антон Божков е арестуван само за това, че е син на Васил Божков
Синът на Васил Божков ще остане в ареста за 72 часа
Не е ясно още дали ще му бъде повдигнато обвинение
Антон няма отношение към хазартния бизнес на баща си Васил
София. Дъщерята на бившия столичен кмет Стефан Софиянски Ива е родила днес първото си дете от Антон Божков. "Имам новина! Казва се Мая и се появи на...