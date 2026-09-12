Всичко за Антоанета Бонева

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Бонева е най-добър стрелец

Бонева е най-добър стрелец

Антоанета Бонева е най-добър стрелец за годината. Тя беше наградена днес от Стрелковия ни съюз. Тя спечели общо 7 медала от европейските първенства в...

21 декември | 18:18
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Стрелбата е за умни деца

Стрелбата е за умни деца

Обожавам да импровизирам в кухнята, признава Антоанета Бонева Спортистката се е запознала с мъжа си в сервиза му Симпатична, целеустремена и точна....

20 декември | 7:00
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