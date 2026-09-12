Втори бронз от Европейските игри за Антоанета Бонева
Българката с медал и на 25 м, Коракаки е шампионка
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Българката с медал и на 25 м, Коракаки е шампионка
Националката по спортна стрелба взе бронзов медал от Световната купа в Мюнхен
Голямата ни надежда за добро класиране в Рио - Антоанета Бонева остана едва 41-а в днешната квалификация на 10 м въздушен пистолет. Тя зарадва зрители...
Единствената българка с квота в спортната стрелба за олимпиадата в Рио Антоанета Бонева спечели днес златен медал от Световната купа в Баку. 30-годишн...
Антоанета Бонева беше класирана на престижното второ място в света за 2015 г. в класацията на Международната федерация по спортна стрелба. Пред бълга...
Антоанета Бонева е най-добър стрелец за годината. Тя беше наградена днес от Стрелковия ни съюз. Тя спечели общо 7 медала от европейските първенства в...
Обожавам да импровизирам в кухнята, признава Антоанета Бонева Спортистката се е запознала с мъжа си в сервиза му Симпатична, целеустремена и точна....
Антоанета Бонева ("Светкавица") и Самуил Донков (ЦСКА) спечелиха златни медали. Те биха в надпреварата на пневматичен пистолет 10 метра при жените и м...
Почетен плакет на Министерството на младежта и спорта връчи министър Красен Кралев на Антоанета Бонева, спечелила сребърен медал на 25 м пистолет на П...
Антоанета Бонева грабна сребърен медал на 25 м пистолет на европейските игри в Баку. Шампионка в тази дисциплина стана швейцарката Хайди Дитхелм Гербе...