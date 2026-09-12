ГЕРБ още не са избрали свой кандидат за вота
Вече има една несигурност в Европейския съюз. От тази гледна точка всяка една държава започва да адаптира законодателството си във връзка с новите пре...
Следете всички новини, анализи и коментари за Антитерористичен Закон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вече има една несигурност в Европейския съюз. От тази гледна точка всяка една държава започва да адаптира законодателството си във връзка с новите пре...
Очакванията ни са, че обвинителният акт за атентата в Сарафово ще бъде внесен в съда най-късно до края на следващата седмица. Това заяви главният прок...
Правителството одобри проекта на закон за противодействие на тероризма и предлага на Народното събрание да го приеме. Това съобщиха от правителственат...
Ще започнем подготовка на военните за предотвратяването на терористични опасности. Това заяви министърът на отбраната Николай Ненчев след заседанието...
Полският парламент прие нов антитерористичен закон, съобщи ТАСС. Той бе подкрепен от 249 депутати, 173-ма бяха против, а 10 се въздържаха. Авторите на...
Закъсняваме с мерките срещу терора. Новият антитерористичен закон трябва да се приеме бързо не заради последните кървави атаки в Брюксел, а заради сиг...
Правителството на Полша е изготвило проект за нов антитерористичен закон, съобщи днес вътрешният министър Мариуш Блашчак, цитиран от ТАСС и БТА. "Про...