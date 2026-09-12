Студенти с Антиспин кампания в Благоевград
По повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН, Студентско правителство и парламент към Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски" ще уч...
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По повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН, Студентско правителство и парламент към Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски" ще уч...
Дни на отворени врати за анонимно безплатно изследване за ХИВ, сифилис и хепатит „С" се проведе в Кърджали, съобщиха от Регионалната здравна инспек...
Безплатното изследване и консултиране за ХИВ ще продължи до края на септември
София. С факелно шествие и панделка от запалени свещи ще бъде почетена паметта на жертвите на СПИН у нас, съобщиха от Министерството на здравеопазване...