Всичко за Антиоксидант

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И бирата е антиоксидант

И бирата е антиоксидант

Ако чаша червено вино действа като антиоксидант, то халба бира има същото детоксикиращо въздействие. Причината е, че бирата съдържа дори повече витами...

30 април | 21:25
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Лимецът- зрънце живот

Лимецът- зрънце живот

Лимецът- част от суперхраните, които могат да подобрят живота ни значително. Наричат го "зрънце живот" заради ценните му качества, предпазващи ни от...

16 февруари | 17:24
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