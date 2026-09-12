Билката на безсмъртието. По-добра е от женшен и гинко билоба
Помага при високо кръвно, проблеми с черния дроб, бронхит, гастрит, хепатит, безсъние, главоболие
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Помага при високо кръвно, проблеми с черния дроб, бронхит, гастрит, хепатит, безсъние, главоболие
Ресвератрол има не само във виното, но и в гроздето, червените боровинки и фъстъците
Ако чаша червено вино действа като антиоксидант, то халба бира има същото детоксикиращо въздействие. Причината е, че бирата съдържа дори повече витами...
Лимецът- част от суперхраните, които могат да подобрят живота ни значително. Наричат го "зрънце живот" заради ценните му качества, предпазващи ни от...