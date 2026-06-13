Фестивал в Антимово събра самодейци от три страни
Фестивалът обединява любовта към народното творчество, традициите и културното наследство на България, Румъния и Сърбия
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Фестивалът обединява любовта към народното творчество, традициите и културното наследство на България, Румъния и Сърбия
Тридневен фолклорен събор, наречен „Гергьовден", се състоя във видинското село Антимово. Над 30 състава с 500 участници от България, Сърбия и Румъния...
Закарал кораб с горящи боеприпаси в морето, за да спаси Пирея Централният площад на видинското село Антимово ще носи името на някогашния местен жител...