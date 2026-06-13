Антигуа и Барбуда открива консулство в България
Правителството даде съгласието си Антигуа и Барбудада да открие почетно консулство в България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ терит...
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Правителството даде съгласието си Антигуа и Барбудада да открие почетно консулство в България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ терит...