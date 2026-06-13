Ансамбъл „Българе" пее за болно дете
Фолклористи от цялата страна се включват в дарителската акция Благотворителен концерт в подкрепа на болно дете организират в столицата фолклористи о...
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Фолклористи от цялата страна се включват в дарителската акция Благотворителен концерт в подкрепа на болно дете организират в столицата фолклористи о...