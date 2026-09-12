6 МАРТ! ВМРО открива кампанията си с "Българе"
За начало на изборната битка войводите са избрали емблематичната Западна порта на стара Сердика
Следете всички новини, анализи и коментари за Ансамбъл Българе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За начало на изборната битка войводите са избрали емблематичната Западна порта на стара Сердика
Ансамбъл "Българе" ще представи за първи път в Благоевград нашумелия си спектакъл "Осмото чудо" със специалното участие на холивудската знаменитост Бе...
"Осмото чудо" ще бъде посветен на българския фолклор Звезди пеят благотворително за новия спектакъл на ансамбъл "Българе" Мощна армия родни звезди щ...
"Ансамбъл Българе" ни зарадваха с гайда, хоро и благословия Във вторник по обяд, докато началниците планираха поредния брой, а репортерите замисляха...
Родни звезди рисуваха за "Осмото чудо" на ансамбъл "Българе"