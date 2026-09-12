Всичко за Ансамбъл Българе

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Коледата подрани в "Стандарт"

Коледата подрани в "Стандарт"

"Ансамбъл Българе" ни зарадваха с гайда, хоро и благословия Във вторник по обяд, докато началниците планираха поредния брой, а репортерите замисляха...

17 декември | 6:05
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