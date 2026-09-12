Разбиране и преодоляване на анорексията: Пътят към възстановяването
Лечението изисква мултидисциплинарен подход
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Лечението изисква мултидисциплинарен подход
Джем е поставен под социална закрила
Нещастна любов разболява студентката на Ламбо от анорексия
Най-разпространените хранителните разстройства са анорексията и булимията
Aмepикa и cвeтът гpъмнaxa cлeд извънpeднaтa нoвинa, чe Анджелина Джоли e пpиeтa пo cпeшнocт в бoлницa, a живoтът й гacнe. Лeкapитe ca в пaникa, зaщoтo...
„Стигнах дотам да се ограничавам от водата, която пия. Всеки един килограм отгоре ме нараняваше". Това разказа певицата Пламена пред Нова ТВ, която се...
40 000 са болните от анорексия и булимия у нас по данни на НСИ и СЗО като 20% от тях умират. Болестта, установена навреме, се лекува, а у нас разпол...
Шал разкри, че полски бръснар е избивал проститутките в Лондон Аарон Космински издъхнал на 53 г. в лудница, тежал само 44 кг Той без съмнение е най-...
София. Около 2500 или 2,5 на сто от момичетата в България на възраст между 14 и 19 години страдат от някакво хранително разстройство, като анорексията...
Лондон. Хормон, произвеждан по време на раждане и секс, може да бъде използван за лечение на хранителни разстройства като анорексия, пише Би Би Си. П...
Лоши новини за почитателите на Ана Иванович и нейния сексапил! Според швейцарски вестник сръбската тенисистка е болна от анорексия. Напоследък красави...