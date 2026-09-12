В белите държави няма анонимни сигнали
Към магистратите се насади много отрицателно отношение Трябва да се намери баланс в съдийското самоуправление, казва Богдана Желявска Буквално в пос...
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Към магистратите се насади много отрицателно отношение Трябва да се намери баланс в съдийското самоуправление, казва Богдана Желявска Буквално в пос...
Анонимни сигнали за борсови измами ще се приемат в Комисията за финансов надзор. Като всяка получена информация за злоупотреби или манипулиране на паз...
Анонимните сигнали остават в преработения вариант на закона за борба с корупцията по високите етажи на властта, предложен от вицепремиера Меглена Куне...