Анна-Мария не се дава на рака
Веднъж го побеждава след 2-годишна битка, туморът се връща пак Анна-Мария е само на 14 г. и днес трябваше да седи в класната стая на Немската езикова...
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Веднъж го побеждава след 2-годишна битка, туморът се връща пак Анна-Мария е само на 14 г. и днес трябваше да седи в класната стая на Немската езикова...
София. 4-то помощно училище в София, в което учеше детето аутист Ана-Мария, търси възпитател и кинезитерапевт. Това гласи обява от вчера, качена на са...
София. 13-годишното дете аутист Ана-Мария бе прегледано под пълна упойка в "Пирогов". Разследващи, лекари и родители обаче запазиха в тайна какво пока...
София. Екип от специалисти и терапевти по кризисна интервенция ще помагат на 13-годишната Ана-Мария от 4-о Помощно училище в столицата, за която има с...