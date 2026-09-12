Разказ на една шпионка: Как се хваща едра риба
„Момичето на Путин“ участва в най-голямата размяна на агенти след Студената война
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„Момичето на Путин“ участва в най-голямата размяна на агенти след Студената война
Москва. Бившият агент на ЦРУ, който от известно време обитава московското летище Шереметиево, Едуард Сноудън се съгласи да вземе за жена руската шпион...
Лондон. Руската шпионка Анна Чапман предложи брак към Едуард Сноудън, който огласи пред света програмата за подслушване на ЦРУ. Предложението бе изпра...