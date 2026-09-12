Анна Баракова - Късметлийката от крайния квартал
Анна Баракова е сред любимите учителки на ромите в "Столипиново" Нищо феноменално няма в досегашната биография на пловдивчанката Анна Баракова. За бр...
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Анна Баракова е сред любимите учителки на ромите в "Столипиново" Нищо феноменално няма в досегашната биография на пловдивчанката Анна Баракова. За бр...
Пловдив. Ръководството на "България без цензура" Пловдив подава оставка. Това става ясно от отворено писмо от пресцентъра на партията изпратено до бъл...
София. Страхувам се, следят ме. Това сподели пред Нова тв Анна Баракова, която бе избрана за депутат от листата на "България без цензура", но по-късно...
Това е кражба, хората гласуваха за мен, гневи се Бареков 12 дни преди първото заседание на новия парламент той вече се сдоби с независим депутат. Бом...