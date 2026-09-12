Празникът на черешата започна край Стара Загора
С много веселие, игри и танци
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С много веселие, игри и танци
На Канарите Търсят се и наши фитнес инструктори 1400 евро на месец и бонус в края на летния сезон! Сериозните пари ще получат одобрените от Iberosta...
Най-доброто от филмите в жанра през годината ще бъде показано на 29 и 31 януари в "Люмиер" Рисунките на няколко поколения именити аниматори могат да...
Българският крал на компютърните игри разкрива как се прави бизнес за милиони от нулата в откровено интервю пред VIB в събота, 9 януари, от 16 часа по...
Аниматори от Разград разиграват възстановка по време на туристическото изложение в Русе Аниматори от клуба за възстановки „Абритус" в Русе ще раз...
Младежите ще минават през 150 часа обучение, предлагат мерките през септември